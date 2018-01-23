Çeyrek yüzyılda kimler geldi, kimler geçti; işte 5 dakikada İstanbul Caz Festivali'ndeki yıldız yağmuru

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği Uluslararası İstanbul Caz Festivali 25. yılını kutluyor. Yönetim kurulu başkanlığını Bülent Eczacıbaşı'nın, genel müdürlüğünü Görgün Taner'in yürüttüğü İKSV'de 22 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşen buluşmada, 1994'ten bu yana her yıl temmuz ayında düzenlenen İstanbul Caz Festivali'ne dünyadan ve Türkiye'den konuk olan sanatçıların performanslarından seçmeleri içeren bir videonun gösterimi de yapıldı. Videoyu hazırlayan İKSV, İstanbul Caz Festivali'nin 24 yıllık tarihinde 700'den fazla konserde 5 bin 200'ün üzerinde sanatçının sahne aldığını ve bugüne kadar 730 bine yakın izleyicinin ağırlandığını duyurdu.