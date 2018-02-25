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Çeyrek altın ödülünü almak için, 30 dakikada 151 adet çöp şiş yedi!

25 Şubat 2018 16:29

Denizli'de gittiği restoranda çeyrek altın ödülü için yarım saatte 151 adet çöp et şiş yiyen Elif İşeri, rekor denemesinin ardından 3 gün boyunca yemek yiyemediğini ifade ederek, oğlu ile girdiği inatlaşmanın ardından 151 çöp şişe denk gelen yaklaşık 1,5 kilogram et yediğini söyledi. Kentte Mehmet Kaya'ya ait restoranda geçtiğimiz yıl bir erkek müşterinin "Ben 190 çöp şiş yerim" iddiasıyla başlayan gelenek ilginç görüntülere sahne oluyor. Restoran yönetimi, söz verdiği miktarı yiyebilen müşteriyi çeyrek altınla ödüllendirirken, sözünde duramayan ise yediği yemeğin faturasını ödeyerek restorandan ayrılıyor. Restoranın son müşterisi "Ben 151 çöp şiş yiyebilirim" diyen Elif İşeri isimli kadın oldu. İşeri'nin 151 çöp şişi yeme anı cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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