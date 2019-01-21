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Ceylan Ertem'den Huzur Çiftliği'ne bağış

21 Ocak 2019 13:53

İzmir'e gelen şarkıcı Ceylan Ertem, konser öncesinde Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve ölmek üzereyken bulunup, tedavi edilen hayvanların yaşadığı Huzur Çiftliği'ni ziyaret etti. Ertem, İzmir'de verdiği konserden elde ettiği gelirin bir kısmını çiftliğe bağışlayacağını söyledi. Konser için İzmir'e gelen şarkıcı Ceylan Ertem, öncesinde ekibiyle birlikte Kemalpaşa ilçesindeki, zor durumda ya da ölmek üzereyken bulunup tedavi edilen hayvanların yaşadığı, Sibel Çağlar'a ait Huzur Çiftliği'ni ziyaret etti. Çiftlik sahibi Çağlar ile uzun uzun sohbet eden Ertem, hayvanların yaşadığı kafeslere girip, onlarla tek tek ilgilendi. Ertem, geçen Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve Trabzon'un Sürmene ilçesinde, deniz kıyısında bulunup Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan boğa Ferdinand ile de fotoğraf çektirdi. Hayvanların başlarını okşayıp, bol bol fotoğraf çektiren Ertem, çiftlik sahibi Sibel Çağlar'a ve ona maddi manevi katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ertem'in, hayvanların yanındaki soğukkanlı ve korkusuz halleri dikkat çekti. Çiftlikte keyifli vakit geçirdiği gözlenen Ertem, hayvanların günlük yaşayışlarıyla ilgili de Çağlar'dan bilgi aldı. Ceylan Ertem, "Burası uzun zamandır sevgi ve saygıyla takip ettiğimiz bir çiftlik ve benim için harika bir gezi oldu. Ben 16 yıldır vejetaryenim ve birkaç aydır da veganım. Hayvanları çok seviyorum. Burada bağışa ihtiyacı olan çok hayvan var. Özellikle de şu anda Yunus için bağışa ihtiyacımız var. Burası Türkiye'de ilk ve tek. Umarız ki daha da çok çoğalır. Sibel arkadaşımın hayatı, çok fedakarlık isteyen bir hayat. Bence kurtarabildiğimiz kadar hayvan kurtaralım. Birçok arkadaşım burayı Haluk Levent'in Ferdinand hikayesiyle duydu. Müziğini dinlemeseniz bile bazı insanlara aşık olabilirsiniz ki; Haluk'un müziğini de dinliyoruz, o harika bir müzisyen. Ben özellikle konser için İzmir'e gelen arkadaşlarıma, konser gelirlerinden buraya bağış yapmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi. Ertem, İzmir'de verdiği konserden elde ettiği gelirin bir kısmını da çiftliğe bağışlayacağını söyledi.

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ceylan ertemhuzur çiftliği

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