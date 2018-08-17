Ceylan Ertem ve kayıp yakınları, Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası için söyledi: Beni bul anne

Cumartesi Anneleri 25 Ağustos'ta Galatasaray Meydanı'nda 700. kez toplanacak. Ahmet Kaya'nın 23 yıl önce Cumartesi Anneleri için yazdığı "Beni bul anne" şarkısını Ceylan Ertem ve kayıp yakınları Cumartesi Annelerinin 700. haftası için birlikte söyledi. Taksim Galatasaray Meydanı'nda 1995 yılından bu yana zorla kaybedilen çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetini soran Cumartesi Anneleri 25 Ağustos'ta 700. kez bir araya gelecek. 700. hafta için hazırlanan çağrı videosunda Ahmet Kaya'nın 23 yıl önce Cumartesi Anneleri için yazdığı "Beni bul anne" şarkısını Ceylan Ertem ve kayıp yakınları birlikte söyledi. Cumhuriyet'in haberine göre, 23. yılına giren Cumartesi oturmaları, Emine Ocak'ın oğlu Hasan Ocak'ın 21 Mart 1995'te gözaltına alınması ve 58 gün sonra işkenceyle öldürülmüş bedeninin Kimsesizler Mezarlığı'nda bulunmasıyla başlamıştı.