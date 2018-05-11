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Ceylan Ertem "Gazeteciler hapiste olmamalı" dedi, Akşam'ın yayın yönetmeni tepki gösterdi

11 Mayıs 2018 17:41

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ödül töreninde yaşnanlara ilişkin olarak bilgi verdi. Semercioğlu şarkıcı Ceylan Ertem'in ödül aldığı sırada "Bu ödülü buradaki değerli gazeteciler kadar hapisteki gazeteciler için de alıyorum" sarfettiği sözlere Akşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun tepki gösterdiğini yazdı. Buna göre Kelkitlioğlu "Hapisteki gazeteciler, gazetecilik yaptığı için hapiste değiller. Her sarı basın kartı olan gazeteci değildir" dedi.

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