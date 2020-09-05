Çevrecilerden eylem: "Ya gündeminize alın ya da şehri 10 günlüğüne kapatırız"

Yokoluş isyancıları olarak bilinen çevreciler, Londra’da hükümete karşı çeşitli eylemlere başlattı. Talepleri, “ya vadedilen çevre kanunu düzenlemelerini yeni yasama yılında gündeme getirirsiniz ya da şehri 10 günlüğüne kapatırız” şeklinde.

1 Eylül’de başlayan eylemlerin 10 gün süreceği açıklandı. Parlamento meydanına odaklanan kalabalık, yeni yasama yılının açılışının üçüncü gününde yine yolları kapattı. Çeşitli uyarılar yayınlayan polis, hazırladığı broşürleri eylemcilere dağıttı. Üzerlerinde kamu düzeni ve polise karşı koymakla ilgili kanun maddeleri yer alan broşürlerde ayrıca, şehirde eylem yapma alanlarının sınırlarını belirleyen harita ve krokilerin olması dikkat çekti.

Eylemciler aynı zamanda Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoya geleceği yola yatıp eylem yaptı.

Erişilmek istenen amacı, iklim bilimci Bush Hulesh, “Amacımız acil çevre yasasının gündeme gelmesini sağlamak. Milletvekillerinin bu konuyu dikkate almalarını ve gerekli yasaları geçirmelerini istiyoruz. İklim değişikliği ve çevre felaketlerinin önüne en kısa zamanda geçilmeli” sözleriyle açıkladı.

Amaçları için 10 gün boyunca Londra’da 'hayatı zorlaştırmayı' hedeflediklerini belirten çevreciler, Buckingham Sarayı’nın önünde sessiz eylem, İngiltere Maliye Bakanlığı’nın önünde “Yolsuzluk Karnavalı” İngiltere Merkez Bankası’nın önünde ise “utanç yürüyüşü” adını verdikleri çeşitli eylemler düzenlediler.

Kaynak: VOA Türkçe