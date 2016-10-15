Çevre Bakanı'ndan Gezi Parkı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Kayseri Belediye Başkanı olduğu dönemde 'FETÖ'ye hiç arazi vermediğini söyleyen Özhaseki, “21 yıldır belediye başkanlığı yaptım 1 metrekare vermedim. Parsel parsel derler ya...” diye konuştu. Bakan ayrıca "İstanbul'a çivi çakılmaması konusundaki görüşü paylaşıyorum" dedi. Çelik'in Topçu kışlasında neye karar verildi? sorusuna Haseki, "Taksim'de bir takım projeler var ama netleşmedi, önümüze gelmedi. O yüzden netleşmeyen bir proje hakkında konuşmak doğru olmaz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "Topçu Kışlasını isteseler de istemeseler de yapacağız" demişti.