Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunda 'drone' ile taciz!

İstanbul Cevizlibağ'da yer alan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerin yaklaşık 3 aydır çevredeki minibüs, dolmuş ve oradan geçen erkeklerin tacizine uğramaları gündem oldu. Durumu yurt müdürüne şikâyet ederek, yurt giriş kapısının tramvay durağının olduğu tarafa alınmasını isteyen kadın öğrenciler, bürokratik engeller nedeniyle 3 aydır hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtti. Bunun üzerine change.org’da kampanya başlatan öğrenciler seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştı. Öğrenciler tacizin korkutucu boyutlara ulaştığını şu ifadelerle açıklıyor: "Üzerinde kamerası maket helikopterle de odalardan görüntü almaya çalıştılar. Yolun ışıklandırması da yetersiz."