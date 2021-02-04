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Çevirmeye takılan vatandaş gözaltına alınırken darp edildi "Geç ulan arabaya delirtme adamı!"

Vatandaş o anları kayda aldı

04 Şubat 2021 14:43

T24 Haber Merkezi

Antalya'da yangın tüpü olmaması nedeniyle aracının polis tarafından çekileceği belirtilen ve o anları kayda alan bir sürücü gözaltına alınırken darp edildi. 

Vatandaş o anları şöyle anlattı;

"Polis çevirmesine takıldım. Sadece 'Neden durduk? Evraklarım tam" dedim. Polis de 'Evraklarının tam ya da eksik olduğuna sen değil biz karar veririz' dedi.

Kayda alınan videoda da polis vatandaşa "Ne eksiğim var' diye soruyorsun ya hani, yangın tüpünü çıkar" dedi. Bunun üzerine vatandaş da "Hangi araçta yangın tüpü var. Sende var mı?" diye sordu. Polis, "Bize zorunlu değil" ifadesini kullandı. Bunun üzerine vatandaş "Yangın tüpü bulundurmamaktan aracımı çekiyorsunuz öyle mi?" diye sordu. Polis de "Evet" karşılığını verdi.

"Geç ulan arabaya delirtme adamı" diye bağırarak darp etti

Görüntülerde daha sonra vatandaşa yaklaşan bir polis memuru "Kayıt alıyor, göreve engel oluyor" şeklindeki ifadelerle vatandaşı araca götürmeye çalıştı. Vatandaş araca götürülürken "Kendimi savunmak göreve engel olmak mı? Sen ne yapıyorsun?" deyince polis "Zor kullanacağım şimdi " sana yanıtını verdi. Vatandaşın araca binmesinin ardından kullandığı "Ne itip kakıyorsunuz. 'Araca geçmeyeceğim' dedim mi?" ifadeleri üzerine bir memur da "Geç ulan arabaya delirtme adamı" diye bağırarak vatandaşı darp etti.

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