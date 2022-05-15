Cevat Öneş: Selahattin Demirtaş’ın T24’teki yazısını ve aydınlara mektubunu önemsiyorum

Eski MİT Müsteşar yardımcısı Cevat Öneş, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik karar ve ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT önünden verdiği seçim güvenliği mesajının ciddiyetle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Bu hafta yaşananların iç ve dış gelişmelerle birlikte büyük bir çerçevesi olduğunu söyleyen Öneş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sözlerini önemsediğini vurguladı.

Öneş, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın T24 yazısı ve aydınlara gönderdiği mektuptaki sözlerini çok önemsediğini belirterek, “birlik ve beraberlik” ifadesine dikkat çektiğini söyledi.

Öneş'in sözleri şöyle;

“HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın T24 yazısı ve aydınlara gönderdiği mektuptaki sözlerini çok önemsiyorum. Birlik beraberliğe ihtiyaç olduğumuzu, tüm muhalefetin olumsuz gelişmelerle güçler karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini, otoriterliğe karşı demokrasiyi korumak ve cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandırmak sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor ki, dış ve iç güvenlik meselelerinde Kürt sorununu önemini de dikkate aldığımızda Demirtaş’ın sözleriyle yeniden demokratik Türkiye’yi kurmak açısından gelişmiş medeni Türkiye’ye kavuşabiliriz diye düşünüyorum.” dedi.

Sedat Peker’in ASSAM ve SADAT ile ilgili iddialarının açıklığa kavuşturulmadığını ve kaygıların arttığını ayrıca SADAT’la ilgili iddiaların yabancı istihbarat örgütlerinin de raporlarında yer aldığını vurgulayan Öneş, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun sözlerine dikkat çekti.

Öneş,"SADAT ve ASSAM ile ilgili kaygılar ciddi ve önemlidir, iktidarın kaygıları ortadan kaldırması gerekiyor, bu anayasal görevdir” diyerek iddiaların yanıtlanması gerektiğini bunun anayasal sorumluluk olduğunu belirtti ve şöyle dedi:

“SADAT ve ASSAM çevresinde ortaya konan, İslam birliği ile ilgili somut sonuçlar belgeli… İstanbul’un başkent olduğu bir İslamcı anayasanın ve siyasal İslamcı bir yapının oluşturulması talepleri, Türkiye’de bir federal yapının oluşabileceği gibi bazı öneriler tüm bunları büyük resmin çerçevesinde değerlendirdiğimizde hiçbir siyasi iktidar buna cevap vermeden açıklığa kavuşturmadan kamuoyunu tatmin etmeden kendini rahat hissetmemesi lazım. Cumhuriyetin 100 yıllık hayatında, siyasal İslamcı gerici yapı içinde böylesine düşüncelerin olduğunu, zamanımıza kadar geldiğini, bu düşüncelerin iktidar mücadeleleri içinde istismar edilirken, kullanılırken Türkiye’de bir beka sorunu haline kadar uzanan bir tehdit riskinin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Ve gözlem olarak da bunun ifade edebilirim. Bu konudaki tereddütlerimiz önemlidir, Türkiye kamuoyunun duyduğu tereddütlerdir, kaygılardır.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun sözleri dikkate alınmalı, yanıt verilmeli. Yine Sedat Peker’in söylediklerine hiçbir şekilde cevap verilmedi. ASSAM’la iş birliğinin ve yaratılmak istenen ortamın, kaygı yaratılmak istenen iklimin, korku yaratma ikliminin, toplumu sindirme, demokratik güçleri özellikle tüm muhalefeti sindirme arayışlarının olduğu iddiasının cevaplandırılması gerekiyor. Siyasi iktidarın anayasal görevidir, tüm bakanlıkların devlet kuruluşlarının anayasal görevidir. Yargı sisteminin bu konuyu ele alması ve mutlaka açıklığa kavuşturması gereklidir. Hiçbir adım atılmayınca kaygılarımız artıyor. Bu kaygıların ortadan kaldırılması gerekiyor.”