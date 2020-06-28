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"Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygundu; cevapların arasında boşluk vardı"

28 Haziran 2020 16:36

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'ndan (AYT) çıkan bir genç, CNN Türk spikerinin "Sınav nasıl geçti?" sorusuna "Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygundu. Cevapların arasında boşluk vardı" dedi.

Üniversitelere giriş sınavlarının ikinci oturumu olan AYT bugün yapılan sınavla tamamlandı. 81 ilde yüz binlerce genç, iyi bir eğitim alma umuduyla sınavda ter döktü.

Muhabir Fulya Öztürk, sınavdan çıkan bir gence mikrofon uzattı. Soybaş, "Sınav nasıl geçti?" diye sordu. Genç, "Açıkçası eleyici bir sınavdı. Elenenler arasında ben de varım. Cevap kağıdım sosyal mesafeyi gayet iyi korudu boş cevaplardan dolayı. Çok da kötü geçmedi aslında şimdi biraz abarttım da büyük ihtimal çoğu kişi elenecek. Çok da kötü geçmedi aslında beklediğim gibi geçti" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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