Çeşme'de yanan orman alanına 5 bin adet sakız fidanı

Anavatanına yeniden kazandırılan sakız ağaçları, İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl yanan orman alanına dikildi. 15 hektarlık alan 5 bin adet sakız fidanı ile yeşillendi.

13 Ağustos 2020 tarihinde İzmir’in Çeşme İlçesi Ildır mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle büyümüş, günün ilk ışıklarıyla yangın kontrol altına alınmış ancak bin 400 hektar orman alanı zarar görmüştü. Yangının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Salgılamış olduğu sakız maddesi ile yüksek piyasa değeri olan ve halk arasında “altın damlayan ağaç” olarak bilinen sakız ağaçları, yanan orman alanını küllerinden yeniden yeşertecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk etapta 15 hektarlık alanda 5 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu.

Ankara’dan gelen ve ağaçlandırma çalışmalarını bizzat yakından takip eden Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya bölgede incelemelerde bulundu ve bölgede çalışanlarla birlikte sakız fidanlarını toprakla buluşturdu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun ve Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı’nın da eşlik ettiği Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, çalışanların hazırladığı ve üzerinde “Yanan Orman Alanlarını Ağaçlandırıyoruz, Sakız Anavatanına Geri Dönüyor” yazılı dev pankartı da onlarla birlikte açarak anı ölümsüzleştirdiler.

Dünyada üretimi ve ticareti uzun yıllar Yunanistan'ın tekelinde olan sakızın anavatanı olan Türkiye'de yeniden üretilmesi için Orman Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında başlattığı "Sakız Eylem Planı" çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını söyleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de çalışmaları yakından takip ettiğini, orman teşkilatının bu konuda tüm imkânlarını seferber edildiğini söyledi. Yanan orman alanlarının Anayasamızın 169 ve 170. maddeleri gereği teminat altında olduğunu, kesinlikle başka bir amaç için kullanılamayacağını ve yılı içinde yeniden ağaçlandırılacağını söyleyen Özkaya, 13 Ağustos 2020 ‘de yanan alanın da İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce daha yangının dumanı tüterken ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını, şimdi ise binlerce fidanın toprakla buluştuğunu ve buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.