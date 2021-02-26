T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çeşme'de yanan orman alanına 5 bin adet sakız fidanı

26 Şubat 2021 12:18

Anavatanına yeniden kazandırılan sakız ağaçları, İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl yanan orman alanına dikildi. 15 hektarlık alan 5 bin adet sakız fidanı ile yeşillendi.

13 Ağustos 2020 tarihinde İzmir’in Çeşme İlçesi Ildır mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle büyümüş, günün ilk ışıklarıyla yangın kontrol altına alınmış ancak bin 400 hektar orman alanı zarar görmüştü. Yangının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Salgılamış olduğu sakız maddesi ile yüksek piyasa değeri olan ve halk arasında “altın damlayan ağaç” olarak bilinen sakız ağaçları, yanan orman alanını küllerinden yeniden yeşertecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk etapta 15 hektarlık alanda 5 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu.

Ankara’dan gelen ve ağaçlandırma çalışmalarını bizzat yakından takip eden Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya bölgede incelemelerde bulundu ve bölgede çalışanlarla birlikte sakız fidanlarını toprakla buluşturdu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun ve Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı’nın da eşlik ettiği Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, çalışanların hazırladığı ve üzerinde “Yanan Orman Alanlarını Ağaçlandırıyoruz, Sakız Anavatanına Geri Dönüyor” yazılı dev pankartı da onlarla birlikte açarak anı ölümsüzleştirdiler.

Dünyada üretimi ve ticareti uzun yıllar Yunanistan'ın tekelinde olan sakızın anavatanı olan Türkiye'de yeniden üretilmesi için Orman Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında başlattığı "Sakız Eylem Planı" çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını söyleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de çalışmaları yakından takip ettiğini, orman teşkilatının bu konuda tüm imkânlarını seferber edildiğini söyledi. Yanan orman alanlarının Anayasamızın 169 ve 170. maddeleri gereği teminat altında olduğunu, kesinlikle başka bir amaç için kullanılamayacağını ve yılı içinde yeniden ağaçlandırılacağını söyleyen Özkaya, 13 Ağustos 2020 ‘de yanan alanın da İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce daha yangının dumanı tüterken ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını, şimdi ise binlerce fidanın toprakla buluştuğunu ve buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

sakız ağacıçeşmeağaçlandırmayangınizmir

Diğer Videolar

Dış Politikayla İçli Dışlı | "ABD Karadeniz'de gerilimi düşürmek istiyor; Montrö'nün önemi Ukrayna krizinde bir kez daha görüldü"

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray: Bolluca Kız Öğrenci Yurdu'nu eylül-ekime bitirmeyi planlıyoruz, bağışçılarımızın katkılarını bekliyoruz

Parkta polisin uyardığı vatandaş: Hanım 'temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24