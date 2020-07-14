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Çeşme'de tatilcilerin 'plaja eşya taşıma' tepkisi

14 Temmuz 2020 12:34

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl halkın araçlarıyla plaj yakınına kadar giriş yaptığı Yalı Mahallesi Halk Plajı, araç trafiğine kapatıldı. Araçlarını park ettikten sonra ellerinde eşyalarla uzun süre yürüyerek, plaja ulaşabilen tatilciler, bu duruma tepki gösterdi. Tuvalet ve duşakabin olmayan plaja acil düzenleme getirilmesi gerektiğini dile getiren tatilciler, bölgedeki çadır yasağı ile trafiğe kapatılma kararının gözden geçirilmesini istedi.

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