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Çeşme'de çadırları yıkılan Roman vatandaşlardan tepki: Biz bu vatanın insanı değil miyiz?

16 Haziran 2020 15:23

İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da Roman vatandaşların yaşadığı yaklaşık çadırlar Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım nedeniyle bazı Roman vatandaşlar sinir krizi geçirirken, yıkıma direnen bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler, zabıta ve emniyet görevlileri nezaretinde yaklaşık 300 Roman vatandaşın yaşadığı 100 çadırı yıktı. Roman vatandaşlardan bazıları yıkım sırasında ekiplere direnirken, yaşanan gerginlikte 1 kişi gözaltına alındı.

Bölgede uzun süredir yaşadıklarını ve kendilerine seçim dönemi sözler verildiğini ifade eden Roman vatandaşlar, Çeşme Belediyesine tepki gösterdi.

Çadırı yıkılan bir Roman vatandaş, “Biz çoluk çocuk burada yaşıyoruz. Kimseye bir zararımız yok. Biz bu vatanın insanı değil miyiz? Halimizi görüyorsunuz. Bize ‘size konteyner getireceğiz’ dediler. Bize bir iki ay baktılar, sonra da burnumuzdan getirdiler. İki karton verdiler, sonra burnumuzdan çıkardılar” diye konuştu. 

 

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