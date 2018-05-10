Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu bölünmeme kararı aldı

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının TBMM'de kabul edilmesi üzerine toplanan Cerrahpaşa Tıp Fakülkesi Akademik Kurulu, 'bölünmeme' kararı aldıklarını duyurdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olması, öğretim üyeleri, öğrenciler ve fakülte personeli tarafından protesto edildi. Ayrılmanın hukuki boyutları için toplantı yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu öğretim görevlileri, Temel Bilimler Fakültesi bahçesinde bekleyen öğrencilere açıklama yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, hukuk çerçevesinde aktivitelerini devam ettireceklerini belirterek, "Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. Bu bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelemiz hukuk çerçevesinde devam edecek" diye konuştu. Duran, toplantı sonucuyla ilgili, "Hiçbir şey henüz sonuçlanmadı. Akademik kurulumuzda bölünmeme kararı çıktı" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler ayrılma kararını pankart ve dövizlerle protesto ederek dekanlık binasına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı.