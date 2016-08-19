CERN yetkilileri 'insan kurban etme' mizanseni hakkında soruşturma başlattı

İsviçre'de bulunan CERN laboratuvarlarında çekildiği iddia edilen bir video gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu videoda CERN kampüsünde bazı kişiler bir 'insan kurban etme' töreni gerçekleştiriyordu. CERN'den konuyla ilgili açıklama yapıldı ve iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu videoyla ilgili açıklama CERN'in resmi internet sitesinden yapıldı. Açıklamada videonun CERN'de çekildiği doğrulanırken bir insan kurban etme töreninin ise söz konusu olmadığı belirtildi. Videoyu çekenlerin kimliği bilinmezken şaka amaçlı yapılan 'tören' hakkında bir iç soruşturma açıldığı belrtildi.