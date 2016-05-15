T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çerkesler ve Abhazlar sürgüne gönderilen atalarını andı

15 Mayıs 2016 18:39

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde, Abhaz ve Çerkesler'in Çarlık Rusyası tarafından 1864 yılında Kafkasya'dan sürgün edilişinin yıldönümünde tören düzenlendi. Yaklaşık 20 bin katıldığı törende, Abhaz ve Çerkesler büyük sürgünde ölen atalarını andı, denize çelenk ve karanfil bıraktı. Yaklaşık 20 bin Çerkes ve Abhaz'ın katıldığı törende, büyük sürgünde ölenler anıldı. Törene, Kafkas Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Yaşar Arslankaya, Ahbaz ve Çerkez Dernek Başkanları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana olmak üzere birçok ilden Çerkes ve Ahbaz katıldı. (Ergün AYAZ – DHA)

ETİKETLER

çerkeslersürgünkocaeliabhazçerkesçarlık rusyasıanmatören

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2020

Bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira oldu: Fakirler gidiyor şehit oluyor

Eski Nissan CEO'nun kaçışına yardım ettiği öne sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

"Cem Yılmaz, bizim Chaplin'imiz"

Gülistan Doku 12 gündür kayıp | "Gülistan bulunana kadar peşini bırakmayacağız"

Hrant Dink suikastının 13. yılında arkadaşlarından çağrı; 19 Ocak'ta vurulduğu yerde buluşalım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24