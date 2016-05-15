Çerkesler ve Abhazlar sürgüne gönderilen atalarını andı

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde, Abhaz ve Çerkesler'in Çarlık Rusyası tarafından 1864 yılında Kafkasya'dan sürgün edilişinin yıldönümünde tören düzenlendi. Yaklaşık 20 bin katıldığı törende, Abhaz ve Çerkesler büyük sürgünde ölen atalarını andı, denize çelenk ve karanfil bıraktı. Yaklaşık 20 bin Çerkes ve Abhaz'ın katıldığı törende, büyük sürgünde ölenler anıldı. Törene, Kafkas Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Yaşar Arslankaya, Ahbaz ve Çerkez Dernek Başkanları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana olmak üzere birçok ilden Çerkes ve Ahbaz katıldı. (Ergün AYAZ – DHA)