Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; Ceren'in ailesi 'Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek' dedi

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralayan sanık Özgür Arduç mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Karardan memnun olduğunu belirten Ceeren Özdemir'in annesi ise başta Baro Başkanı olmak üzere tüm avukatlara ve halka yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Ceren'in babası da, "Adalet yerinin buldu ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilmiyorum acımız içimizde devam edecek" dedi.

Ne olmuştu?

Balerin Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta 19.30 sıralarında antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Özdemir'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği ve bu sırada takip edildiği belirlendi.

Katil zanlısı Özgür Arduç, polis operasyonu ile yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaraladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Özdemir'in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirtti.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Arduç'un 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğünü, Ekim 2019'da açık cezaevine konulduğunu, buradan da 1 Aralık günü firar ettiğini açıkladı. (DB)