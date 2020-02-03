Ceren Özdemir’in ismi müzik atölyesinde yaşayacak

Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Bülent Evevit Sanat Parkı’na yapılan müzik atölyesine bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir’in adı verildi. Ayrıca park içerisine Özdemir’in bir büstü de yerleştirildi.

Park içerisinde düzenlenen açılış töreni Öğretmenler Korosu’nun müzik dinletisiyle başladı. Dinletide Aşık İmami’nin Ceren türküsü duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç’un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Arduç, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamıştı. Ordu’da ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.