Cep telefonunu çalan kapkaççıları böyle kovaladı

Adana’da bir çocuğun cep telefonunu alıp motosikletle kaçan zanlılar polis tarafından yakalandı. Telefonu çalınan çocuğun zanlıları kovaladığı an ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 Mart günü Suriyeli M.A. (14) arkadaşıyla birlikte yol kenarında cep telefonuyla oynarken bu sırada motosikletli iki kişi çocukların yanına yaklaştı. Bir süre bekleyen şüpheliler, bir anda M.A.’nın elindeki telefonu alıp kaçtı. Çocuk ailesiyle birlikte şikâyetçi oldu.

Olayın ertesi günü M.K. (16) aynı yerde ve aynı şekilde cep telefonunun çalındığı ihbarında bulundu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Daha önceden kasten yaralama, yağma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Yusuf E. ve Serhat Ş.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis, 23 Mart günü Yusuf E. ve Serhat Ş.’yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydük. Bir anlık hata yaptık. Zararlarını karşılamaya hazırız” dediği öğrenildi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kapkaç anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin motosikletten inip iki kişinin yanına giderek cep telefonlarını aldığı, daha sonra da motosiklete binip kaçtığı, müştekinin de zanlıları kovaladığı görülüyor.

Kaynak: İHA