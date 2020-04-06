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Cep telefonuna bakarken yürüyerek metro raylarına düşen kadın böyle kurtarıldı

06 Nisan 2020 15:16

Rusya’da metro istasyonunda telefonuna bakarken dengesini kaybedip raylara düşen kadın, istasyonda bulunanların metroyu durdurması ile ölümden son anda kurtuldu. 

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Petrovsko-Razumovskaya metro istasyonunda bir kadın telefonuna bakarken önündeki platformdaki boşluğu görmedi. Metronun gelip gelmediğine bakmak için kafasını uzatan kadın bir anda rayların üzerine düştü. Rayların üzerine düşen kadını fark eden yolcular, yaklaşan metronun vatmanına elleriyle işaretler yaparak durmasını sağladı.

Vatman, istasyonda bir sorun olduğunu anlayınca yavaşlayarak kadına metreler kala durabildi. Rayların üzerine düşen kadın ise rayların kenarına eğilerek ezilmekten kurtulmaya çalıştı. Raylara düşen kadın diğer yolcuların dikkati metro vatmanının da durumu fark etmesi ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Yaşanan olayla ilgili polisler güvenlik kameralarını incelerken kadın yolcunun ifadesi alındı. 

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