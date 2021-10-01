T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı

"Sıvı ile temas etmişse bu sonuca neden olabilir"

01 Ekim 2021 21:13

Manisa Turgutlu'da cep telefonu tamir edildiği sırada patlayıp alev aldı. Paniğe neden olan patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Suya düştüğü için teknik servise bırakılan telefon masanın üzerinde bir anda patladı. Alev alan telefon çalışan tarafından yere atılarak söndürüldü. İş yeri çalışanları ve müşterilerin panik yaşadığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sıvı ile temas etmişse bu sonuca neden olabilir"

İş yeri sahibi Seyfettin Alkış, "Dün müşterimiz tamir için telefonunu getirdi. Telefon geldiğinde bataryası şişmişti. Ekranı da yerinden çıkmak üzereydi. Ekranın kırılmasını önlemek için ekranı ısıtarak çıkartıyoruz. Bir anda kısa devre yaptı ve telefon patladı. Eğer cihaz suya düştüyse, cihaz sıvı ile temas ettiği halde hala kullanılıyorsa böyle bir sonuca neden olabilir. İnsanlar bunu fark etmiyor ve bilmiyor. Telefonu kullanmaya devam ediyor ama aslında patlamaya hazır bir bomba haline geliyor. Telefon tesadüf eseri dükkanda patladı ama kullanan kişinin elinde ya da çantasında patlayabilirdi. Böyle bir durum yaşanmaması için bu tür durumlarda mutlaka cihaz en yakın servise, en kısa süre içinde teslim edilmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

telefonceptamir

Diğer Videolar

Antalya Serik'te bir fırıncı ekmeğe zam yapmadı, kapısında kuyruk oluştu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Kasım 2021

İtfaiye eri, telefon direğinden kurtardıktan sonra kediyle birlikte düştü

Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

Sincap 'Alvin' çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor; "Ağaç kovuğunda bulduk; artık bizi ebeveyni sanıyor"

Cumartesi Anneleri 869. haftasında, 41 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen Hayrettin Eren için adalet istedi: Bu ülkede Hayrettin Eren için adalet hiç işlemedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24