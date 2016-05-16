Cenk Tosun küfürlü Fenerbahçe tezahüratına eşlik etti

Beşiktaş, dün akşam Vodafone Arena Stadyumu'nda Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek tam 7 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu tarihi başarının ardından Siyah-Beyazlı yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, kutlama yapmak için soluğu İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden birinde aldı. Şampiyonluk şarkıları eşliğinde devam eden eğlenceli gecenin bir bölümünde futbolcular mikrofonu alarak tezahüratlarda bulundu. Zafer sarhoşluğuyla herkesi coşturmak isteyen isimlerden biri de Cenk Tosun'du. Milli futbolcu, içinde Fenerbahçe'ye yönelik küfür içeren çirkin bir tezahüratı herkesin rahatça duyabileceği şekilde söylemekten kaçınmadı. O anlar Beşiktaş Kulübü'nün resmi televizyonu BJK TV'nin canlı yayınına da yansıdı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden duruma büyük tepki gösterdi. Cenk Tosun, sosyal medya hesabından şampiyonluk kutlamalarında F.Bahçe'ye küfür ettiği yönünde çıkan dedikoduları yalanladı.