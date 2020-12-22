Cengiz Holding'in reklamına 'dislike' yağdı

İktidara yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de en çok kamu ihalesi alan şirketler arasında bulunan Cengiz Holding'in reklamına Youtube'da 'dislike' yağdı.

Dünyanın en çok kamu ihalesi alan şirketleri listesinde de ilk 5'in içinde yer alan Cengiz Holding'in 'Hatay Ağacı' reklamında “meyve veren ağaç taşlanır” mesajı verilmeye çalışıldı. Reklam 3 günde 70 binden fazla 'dislike'(beğenmedim) aldı.

Sosyal medyada da eleştirilere neden olan reklamı paylaşan bazı kullanıcılar şirketin santraller ve madenlerle zarar verdiği yeşil alanları hatırlatarak 'Hatay ağacı' ismine tepki gösterirken bazı kullanıcılar da reklamın ismi için ' rant ağacı' benzetmesinde bulundu.