Cengiz Çandar: 1975’te, Kürtlerin başına gelen felakete benzer bir durumun yaşanması ihtimali var

Gazeteci - yazar Cengiz Çandar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan "bağımsızlık referandumu"na yöneltilen tepkilerle ilgili olarak "Barzani, işerin bugün geldiği noktaya varacağını öngörmemiştir" dedi. "Muazzam bir uluslararası tepki ortaya çıktı, hiç hesaplanmayacak ölçülerde" diyen Çandar, Medyascope yayınında sözlerinin devamında şunları kaydetti: "1975’te Mesut Barzani’nin babasının liderliğinde Kürtlerin başına gelen felakete benzer bir durumun meydana gelme ihtimali var. Fakat gelişmelerin kaçınılmaz olarak Kürdistan bağımsızlığına doğru yol alması ihtimali de var. Tam ince bir ip üstünde, iki yana da düşebilir bir görüntü veriyor gelinen nokta dolayısıyla."