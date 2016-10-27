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Cemil Çiçek: Katı disiplinli partilerle başkanlık diktatörlüğe yönelebilir; gevşek olursa 550 genel başkan olur

27 Ekim 2016 18:23

AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, anayasa değişikliği görüşmelerinin ardından ilkbaharda referanduma gidilmesi beklenen başkanlık sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu. Çiçek, "Başkanlık sisteminde kıta avrupasında katı disiplinli partiler olursa, bu diktatörlüğe yönelebilir, daha sert bir başkanlık yönetimi olabilir. Tersi, parlamenter sistemi kabul ettiniz. Eğer Amerika’daki gibi gevşek bir parti sistemini kabul ederseniz, o zaman da 550 kişi varsa, 500 genel başkan olur. 550 tane fikir ortaya çıkar. O zaman da memleketi yönetemezsiniz" diye konuştu.

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