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Cemevi başkanı Zeynel Odabaş'ın eşi: Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında tutuluyor

25 Aralık 2016 21:34

Alevi Bektaşi Federasyonu, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş’ın gözaltında tutulmasını ve Yol TV hakkında verilen ’yayın durdurma’ kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. Zeynel Odabaş’ın eşi Figen Odabaş ise eşinin gözaltına alınma gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade ederek, "Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında. Gecenin bir saatinde, çocuklarım korkutularak, evim basılarak eşim gözaltına alındı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu süreçte bu, Alevilere yapılan bir baskıdır" diye konuştu.

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Zeynel OdabaşYol TVeylemGalatasaray MeydanıFigen OdabaşAlevilerizleYol TV Haber Müdürü Işıl Kurt

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