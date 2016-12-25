Cemevi başkanı Zeynel Odabaş'ın eşi: Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında tutuluyor

Alevi Bektaşi Federasyonu, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş’ın gözaltında tutulmasını ve Yol TV hakkında verilen ’yayın durdurma’ kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. Zeynel Odabaş’ın eşi Figen Odabaş ise eşinin gözaltına alınma gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade ederek, "Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında. Gecenin bir saatinde, çocuklarım korkutularak, evim basılarak eşim gözaltına alındı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu süreçte bu, Alevilere yapılan bir baskıdır" diye konuştu.