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Cemal Enginyurt'tan moderatörün sözünü 3 kez tekrarlatan Yeni Akit yazarına: Onun Türkçesi, Ak Türkçe

Cemal Enginyurt’un yanıtı sosyal medyada gündem oldu

27 Mayıs 2021 14:08

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un TV100’de Mine Uzun’la Yüz Yüze programında moderatörün sözlerini 3 kez tekrarlatan Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı için “Hacı’yla aranızdaki fark şu, Hacı’nın Türkçesi Ak Türkçe” dedi. 

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TV100’de Mine Uzun’la Yüz Yüze programında Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı’ya söylediği “Ak Türkçe” sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Canlı yayında moderatör Mine Uzun ile Hacı Yakışıklı arasında polemik yaşandı. Mine Uzun’un “Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili cevap verin” cümlesini üç kere tekrarlamasına rağmen Akit yazarının cümleyi “Sedat Peker’e cevap verin” diye algılamasına Uzun, “Hacı bey ben gerçekten Türkçe’yi iyi kullandığımı düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Tartışmanın ardından Cemal Enginyurt’un, “Hacı’yla aranızdaki fark şu, Hacı’nın Türkçesi Ak Türkçe” yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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