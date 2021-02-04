Cemal Enginyurt'tan Boğaziçililere yönelik 'terörist' ithamlarına tepki: Bu gençlere kıymayın beyler

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Boğaziçi protestolarına katılan öğrencilere "terörist" ithamlarına ilişkin "Devletini bölecek ve parçalayacak bir tane Türk genci yoktur. Bu gençlere kıymayın beyler" dedi.

Demokrat Partili Enginyurt, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan gençlere "terörist" denilmesine tepki gösterdi. Enginyurt'un açıklaması şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler rektör atamasını kabul etmiyor. Hükümet ısrarla 'Bunlar terörist' diyerek, acımasızca suçluyor. Bu ülkeyi bir dönem sağcı, solcu diye böldük. Gelin bu ülkeyi, terörist ve terörist olmayanlar diye bölmeyin. Terörist dediniz, bir tane bile terörist tutuklanmadı. Devletini bölecek ve parçalayacak bir tane Türk genci yoktur. Bu gençlere kıymayın beyler."