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Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin olay iddia: İl binasında liste yapılıyor

Enginyurt, İŞKUR’dan TYP ile işe alım uygulanırken AKP il binasında liste yapıldığı iddiasında bulundu

23 Aralık 2020 15:12

“Tarım Bakanı fındık üreticisine ihanet etmiştir” dediği için MHP’den ihraç edilen ve geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'ye geçen Cemal Enginyurt, İŞKUR’dan Toplum Yararına Program (TYP) ile işe alım uygulanırken AKP il binasında liste yapıldığı iddiasında bulundu.

Demokrat Parti'nin sosyal medya hesabından Enginyurt'un FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat Hafta Sonu programına konuk olduğu görüntüler paylaşıldı. Enginyurt, programda İŞKUR’dan TYP ile işe alım uygulanırken AKP il binasında liste yapıldığı iddiasında bulundu.

Enginyurt konuya ilişkin "İŞKUR'dan TYP adı altında işe adam alırken AK Parti il binasında liste yapılıyor. Milli Eğitim'de çalışan TYP'liler uzatılsın süresi 9 ay çalışıyorlar, 3 ay evlerine ekmek götüremiyorlar diyoruz, sesi çıkmıyor. Taşerona kadro verilsin diyoruz, sesleri çıkmıyor. Sağlık çalışanları perişan diyoruz, kadrolara 4 B'li 4C'li diye kadrolara ayrılmış insanlar var, bunlara kadro ver diyoruz sesleri çıkmıyor. KİT'lerde çalışan kiralık şoförler var, devlete hizmet ediyorlar. Kadro ver diyoruz sesleri çıkmıyor. Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürüyor? Zehra Selçuk ve ya diğerlerinin rahatı yerinde sayın Karagöz... Tabii ki çıkacaklar 'kuru ekmekle doyuyorlar' diyecekler, tabii ki çıkacaklar 'yoksulluk yok' diyecekler." ifadelerini kullandı.

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