Cemal Enginyurt: Muharrem İnce'yi omurgalı bulmuyorum; CHP 'kötü' de AK Parti'ye bir lafın yok mu?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Youtube kanalı Arayış TV'nin yayınında Muharrem İnce'nin yeni parti kurma girişimleri konusunda, “Muharrem İnce’yi hiç düzgün bulmuyorum. Omurgalı da bulmuyorum davranışını. Parti tüzüğünü kurmuşsun, oylamayla kabul etmişsin. Partimi kurdum, ismini sürpriz yapacağım diyorsun. Ya ne işin var CHP'de o zaman? Bırak adamları kendi işine baksın” dedi.

Enginyurt, şunları söyledi:

“Muharrem İnce’yi hiç düzgün bulmuyorum. Omurgalı da bulmuyorum davranışını. Parti tüzüğünü kurmuşsun, oylamayla kabul etmişsin. ‘Partimi kurdum, ismini sürpriz yapacağım’ diyorsun. Ya ne işin var CHP'de zaman? Bırak adamları kendi işine baksın. Bırak adamları kendi haline ya! Hem o partinin içindesin, CHP’nin sıfatını taşıyorsun. Hem de diyorsun ki; bu CHP şöyle kötü böyle kötü. CHP kötü de AK Parti’ye bir lafın yok mu Muharrem İnce? Yola çıktıysan devam et kardeşim. İstenmeyen yerde durulmaz. İstenmediğini düşünüyorsan, durmayacaksın. Bismillah deyip çıkacaksın. Ben çıktım işte. İnce’ye bakıyorum, CHP’ye çaktığı kadar AK Parti’ye hiçbir şey demiyor. Hayırdır arkadaş ya? Ülkeyi CHP yönetiyor da bizim mi haberimiz yok. Bunlar mı iktidar? Efendim, yenildin de yenildin, yenildin de yenildin, Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı AK Parti ağzıyla dalga geçiyor.”