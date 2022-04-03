Cemal Enginyurt: Erdoğan, "Bilal dünyayı gezebiliyorsa demek ki bu ülkenin gençleri de her yere gidebilir" diyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere "Dünyayı gezip görmek için şartlarınızı zorlayın” tavsiyesine tepki gösteren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt KRT’de 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında “Sayın Cumhurbaşkanı genç diye Bilal Erdoğan’ı tanıyor, kızını tanıyor, torunlarını görüyor. Bakıyor ki torunlarının cebinde para tomarla. Gençleri de Bilal gibi görüyor. 'Benim Bilal dünyayı gezebiliyorsa, benim çocuklar dünyayı gezebiliyorsa, demek ki bu ülkenin gençleri de her yere gidebilir' diyor" dedi.

"Manda kalmamış ülkede manda yoğurdundan bahsediyor"

Enginyurt şunları söyledi;

“Bir insanın yurt dışına çıkmasının maliyeti 12 bin lira, nasıl gidiyor gençler? Sarayda otura otura para hesabını unutmuş. En son Tarım Kredi’den bin liralık alışveriş yaptın, ülkeyi ucuz zannedecek kadar memleketten koptun Sayın Erdoğan. Hangi genç yurt dışına gidecek, nereye gidecek, babasından harçlık istemeye utanan genç mi gidecek yurt dışına?

Sayın Erdoğan ülkeden kopmuş. Manda kalmamış ülkede manda yoğurdundan bahsediyor. 1,5 milyon manda olan ülkede manda sayısı 100 binlere düşmüş. Ülkesinden haberi yok. Demli çay için aromalı kahve için. Çay 4 lira, aromalı kahve yerine göre 10 lira. Eskiden parmağında bir yüzük simit hesabı yapardı, hadi 4 simit hesabını şimdi de yapsana? A Haberden başka kanal izlemiyor. Beş kişiden başka insan dinlemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı beni hiç dinlemiyor, dinlemiş olsa, derki ki çağırın şu Cemal Enginyurt’u bu ne konuşuyor her akşam, ülkenin kötü olduğunu, gençlerin işsiz olduğunu, hayatın pahalı olduğunu bunu bir de bana anlatsın der.”

20 yıldır ülkeyi yöneteceksin, sonra sabır şükür diyeceksin. Hep sabır şükür bu fakire mi? Saraydakiler niye sabretmiyor, bu beş maaş alanlar niye sabretmiyor? Allah sabrı bunlara layık görmemiş mi?”