Cemal Enginyurt: Davutoğlu'na tavsiyem, bildiklerini tam bir şekilde konuşsun da Türkiye rahatlasın

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'tavsiyem' diyerek "Tavsiyem yarım yamalak konuşacağına tam bir şekilde bildiklerini söylesin de Türkiye rahatlasın” çağrısı yaptı.

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'na çağrıda bulunan Enginyurt, “Sayın Davutoğlu, o dönemin başbakanı. Ordu içindeki FETÖ’yü en iyi bilen Davutoğlu. Sayın Davutoğlu, ‘bildiklerimi söylesem yer yerinden oynar’ diyor. Tavsiyem yarım yamalak konuşacağına tam bir şekilde bildiklerini söylesin de Türkiye rahatlasın” diye konuştu.