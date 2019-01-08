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Cemaat ısıtmakta zorlandığı camiyi panjurla ikiye böldü

08 Ocak 2019 18:38

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki 400 metrekarelik camiyi ısıtmakta zorlanan cemaat, çözümü namaz kılınan bölümü panjurla bölmekte buldu. Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 400 metrekarelik Çifte Minareli Cami'yi ısıtmakta zorlanan cemaat, ilginç bir yönteme başvurdu. Cemaat, camide namaz kılınan alanı, panjurla ikiye böldü. Caminin imamı Recep Çabuk, elektrikli yerden ısıtma sistemiyle ısıtılan camide, cuma namazlarında yoğunluk nedeniyle panjurları kaldırdıklarını söyledi. Caminin oldukça büyük olduğunu anlatan İmam Recep Çabuk, "Camimiz yaklaşık 400 metrekare. Yani kubbeli camilerde ısıtma işi çok zor. Havalar da soğudu. Onun için nasıl ısıtabiliriz diye düşündü arkadaşlarımız. Arka tarafı bölerek böyle bir çözüm bulduk. Zaten vakit namazlarında, 2-3 saf cemaatimiz oluyor. Cemaatimizi alacak şekilde daraltma yoluna gittik. Çok da iyi oldu" dedi. Cami cemaatinden Yalçın Çelik ise "Camimiz fazla büyük olduğu için kışın ısıtamıyoruz. Dolayısıyla böyle bölme yapıldı. Şimdi rahat ısınıyoruz. Kış günleri huzur içinde namazımızı eda ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

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