Cem Yılmaz'ın yeni projesi Karakomik Filmler'in ilk fragmanı yayımlandı

Son olarak Arif V 216 filmine imza atan Cem Yılmaz‘ın yeni filmi iki filmi izleyiciye bir arada sunan Karakomik Filmler'in ilk fragmanı yayımladı. Dört farklı hikayeyi kapsayan, her biri yaklaşık bir saatlik iki ayrı hikâyeden oluşan Karakomik Filmler 1 ve Karakomik Filmler 2, iki ay arayla vizyona girecek. Karakomik Filmler'in 60 dakikalık ilk bölümü 2 Arada'da tüm hikâye arabalı bir vapurda geçiyor. Cem Yılmaz bu bölümde, Ayzek isimli bir çaycıyı oynarken ona Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya ve Cem Davran eşlik ediyor. Serinin ikinci 60 dakikalık filmi Kaçamak'ta, kafadarın çıktıkları detoks tatilinde başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memilli ve Özkan Uğur başrolde bulunuyor.