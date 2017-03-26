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Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'dan kamera arkası görüntüleri

26 Mart 2017 14:08

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Arif V 216 filminin kamera arkası görüntüleri yayımlandı. CMYLMZ Fikir Sanat & NuLook Production'ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmin, Belgeselci Öner Biberkökü tarafından hazırlanan kamera arkası görüntülerinde, filmin çekimleri, kullanılan teknikler ve sette yaşananlardan detaylar yer alıyor. Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı filmin 2018 yılının Ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor. İşte o görüntüler...

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Cem Yılmazkamera arkasıArif V 216

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