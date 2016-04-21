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Cem Yılmaz'ın İTÜ'deki gösterisine alınmayan Prof. Kural gözyaşlarına hakim olamadı

21 Nisan 2016 16:47

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın İTÜ kampüsünde yapacağı gösteriye alınmadı. Yılmaz hakkında "Uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği" gerekçesiyle 2014 yılında şikayette bulunan Kural "En Kötü Örnek İnsan" ödülü vermek için öğrencileri ile birlikte salona girmek istedi. İçeri alınmayan Prof. Kural "Öğrenciler yemek parası bulamazken, jaguar’larda gezen, ağzında purosuyla küfürü ve kolayı memlekete tüketim adına yayan bir kişinin üniversiteme gelmesinden rahatsızım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Görüşmeler sonrası içeri davet edilen Kural gördüğü muameleden rahatsız olduğunu belirterek yapılan daveti geri çevirirken, yanında getirdiği ödülü Cem Yılmaz'a verilmesi için kapıdaki yetkililere teslim ederek salonun önünden ayrıldı.

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