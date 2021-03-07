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Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı; ilk açıklama!

"Jeneratörde yangın çıkınca itfaiyeyi aradık; sağ olsunlar söndürdüler"

07 Mart 2021 17:44

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın İstanbul Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasında, elektrik panosunun tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada evde bulunduğunu belirten Cem Yılmaz, "Jeneratörde yangın çıkınca itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar söndürdüler" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz’ın Beşiktaş Levent’teki 3 katlı villasının bodrum katında, jeneratör odasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucu saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. O sırada evde bulunan ünlü komedyen ve yardımcısı, yükselen dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bilgi alan Cem Yılmaz, gazetecilere “Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. Yangın neden çıkmış ben de bilmiyorum. Ustalar çalışıyor zaten aşağıda. Çok büyütüyorsunuz hadiseyi. Jeneratörde yangın çıkınca itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi sağ olsunlar söndürdüler” dedi.

Bir gazetecinin “Herhangi maddi zarar var mı?” şeklindeki sorusu için Cem Yılmaz, “Yani bu kısmını…” diyerek ayrıldı.

Kanyak: İHA

cem yılmazevyangınaçıklama

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