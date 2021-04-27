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Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu'na İlber Ortaylı göndermesi

27 Nisan 2021 09:19

Uraz Kaygılaroğlu, çocuk istismarına dikkat çekmek “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyası için 23 Nisan Cuma akşamı instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı canlı yayına katıldı. Yılmaz, yayından ayrılırken İlber Ortaylı göndermesi yaptı.

İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen'le yaptığı bir programda yayının bittiğini zannederek 'Maşallah, şuna bak' demişti. Pek çok ünlü ismin katıldığı yayına katılan Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ile yaptığı yayından ayrılırken İlber Ortaylı şakası yaptı. 

Yılmaz, "Uraz da maşallah ağzı bayağı laf yapıyor" diye konuştu.

Uraz KaygılaroğluCem Yılmazİlber Ortaylı

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