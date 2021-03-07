T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cem Yılmaz'dan takipçisinin eleştirisine yanıt: Evrenselliği sana bahşettim, hemen çalışmalara başla

"Cem Yılmaz sinemasının bir kısmı gelecekte etnografya belgeseli niteliğindedir; evrensellik?"

07 Mart 2021 14:00

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, bir takipçisinin 'evrensellik' ile ilgili eleştirisine "Evrenselliği sana bahşettim, hemen çalışmalara başla" diyerek yanıt verdi. 

Cem Yılmaz bir YouTube kanalında katıldığı sinema programını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına bir takipçisi tarafından "Yapım kalitesi, sinematografi, Protagonist akılda kalıcı "yerel" karakterler, klişe hikayelerden tavşan çıkartabilme yaratıcılığı ve repliklerde üretilebilen popüler kültür dili açısından Cem Yılmaz sinemasının bir kısmı gelecekte etnografya belgeseli niteliğindedir. Evrensellik?" yanıtı geldi. 

Ardından bu tweeti alıntılayarak takipçisine yanıt veren Cem Yılmaz ise "Evrenselliği sana bahşettim. Hemen çalışmalara başla. Ceyhun Ezberoğlu" dedi. 

cem yılmazceyhun c canbazoğlusinemaevrensellikfilm

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2021

Sakatlanma numarası yaptı; buz getiren sevgilisine evlenme teklif etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta bir kişi 'hayalet' kılığına girerek Ramazan davulcusunu korkuttu

CHP'li Murat Emir hem çaldı hem söyledi: "Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin"

A Haber muhabirinden 'yandaşsınız' diyen vatandaşa: "Yandaş olacak tabii ki; Erdoğan'a, Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a...

Almanya'ya gri pasaportla gönderilenler konuştu: Vize vermediler, bizle ilgilenen kişi...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Biden'a mektup: Geçen sene Dağlık Karabağ'da olanlardan...

Dilipak'dan Derya Yanık tepkisi: Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz,...

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Sami Selçuk'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt: Mertlikten...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24