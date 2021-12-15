Cem Yılmaz'dan Netflix duyurusu: 31 Aralık 2021 günü buluşalım

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz‘ın 'Diaomond Elite Platinum Plus' isimli stand up gösterisini yayınlayacak.

Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak. Netflix, gösterinin tanıtımını sosyal medya hesabından, "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te." sözleriyle duyurdu.

Netflix'in duyurusunun ardından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz da gösterinin posterini paylaşarak "Evet :) Bunu siz istediniz. Sevgili arkadaşlar 31 Aralık 2021 günü Netflix de buluşalım. Son gösterim yeni yıla girerken sizlerle" notunu düştü.