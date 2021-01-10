Cem Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e 'telif' esprisi: "Nereye bırakalım abi?"

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un son bölümünün konuklarından komedyen Cem Yılmaz'ın 'telif' esprisi gündem oldu. Yılmaz, İbrahim Tatlıses'e GORA ve AROG filmlerinin setinde şarkılarını dinlediklerini söyleyerek "Bizde çok ağır telifin var onu getirdik, nereye bırakalım abi?" dedi. Yılmaz'ın bu esprisi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

IBO Show'a MFÖ, Zafer Algöz ve Cem Yılmaz konuk oldu. Programın konukları arasında yer alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), sevilen şarkılarını söyledi.