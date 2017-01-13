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Cem Yılmaz, çocuklarla deney yaptı

13 Ocak 2017 11:49

Komedyen Cem Yılmaz, bir derneğin düzenlendiği kampanya dahilinde bir ilkokulu ziyaret ederek Fen Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Yılmaz, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği'nin (PLAT), ‘Denemeden Olmaz' projesi kapsamında hayata geçirilen fen laboratuvarının açılışını yaptı. İlköğretim çağındaki çocukların bilimle yetişmesi amacıyla kurgulanan proje kapsamında önümüzdeki dönemde Türkiye çapında yeni fen laboratuvarları açılması planlanıyor. Darıca Kazım Karabekir İlkokulu'nda gerçekleşen açılışta deney yapan Yılmaz, öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

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