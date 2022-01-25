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Cem Uzan'dan dolar açıklaması: 2021'de bana inanmadınız, 2022'de dolar...

"Öyle bir absürtlük yapabilirler ki sizin benim aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey de yapabilirler"

25 Ocak 2022 12:27

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, 2022 yıl sonu için dolar tahmininde bulundu. Uzan, 2021 yılındaki dolar tahmininin tuttuğunu savunarak "Benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir" dedi.

Cem Uzan, ekonomist Murat Muratoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu. Programda ekonomiye dair değerlendirmeler yapan Uzan, 2022 yılı sonu için dolar tahminini açıkladı.

"2021 yıl sonu için dolar tahminim gerçekleşti" diyen Uzan'ın, Murat Muratoğlu'na yaptığı açıklamalar şöyle:

"Üniversite ilk muhasebe dersine girdiğimizde, Amerikalı hoca bir şey söyledi bize ekonomiyle ilgili. Herkes dedi, falcılara gider. Gelecek şöyle olacak böyle olacak. Ya dedi ben falcılardan bir şey istiyorum. Yarınki Wall Street Journal’deki hisse senetlerinin döküm fiyatlarını versin. Bugünden yarına borsadaki şirket hisse fiyatlarını bilsin başka bir şey istemiyorum. Benim bugün gelecek sene dolar şu kadar olacak diye bir şey söylemem mümkün değil. Onun için Türkiye ekonomisinde yarın öbür gün ne absürtlükler olacak öngörmeniz mümkün değil. Yarın faizi 8’de indiriyorum diyebilirler. Ne olacak ki? Ama benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir. Öyle bir absürtlük yapabilirler ki sizin benim aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey de yapabilirler."

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