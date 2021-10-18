Cem Toker: Türkiye yargı bağımsızlığı endeksinde Zimbabve, Togo, Moritanya, Etiyopya gibi ülkelerin altında

Eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, Türkiye'nin hukuk ve yargı bağımsızlığı endeksinde çok gerilerde olduğunu söyleyerek "Türkiye yargı bağımsızlığı endeksinde Zimbabve, Togo, Moritanya, Etiyopya gibi ülkelerin altında" dedi.

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker TV100'de katıldığı bir programda, Türkiye'nin bağımsız yargı konusundaki uluslararası endekslerde bulunduğu noktayı eleştirdi. Türkiye'nin 139 ülke arasından 117. sırada olduğunu savunan Toker, ekonomik refah ile yargı bağımsızlığı ve demokrasi arasında paralellik olduğunu söyledi.

Toker, 'dış güçler' söylemini de eleştirerek, "Ben ne zaman uluslararası endekslerden haber versem 'Onlar bizi kıskanıyor, onlar taraflı' diyorsunuz" diye konuştu.

Cem Toker, şunları söyledi:

"Daha dün yayınlandı. Hukuk, yargı bağımsızlığı endeksinde 139 ülke arasından 117. Türkiye. Tribünün o tarafında oturan herkes, sizin gibi, ben ne zaman uluslararası endekslerden haber versem "Onlar bizi kıskanıyor, onlar taraflı." Hollanda'dan 6 gol yediğin zaman FİFA seni 30 basamak indiriyor mu? Ona itiraz ediyor musun? O zaman demokrasi endeksine de etmeyeceksin, özgürlükler endeksine de itibar etmeyeceksin. Bunları devlet başkanları okuyor, büyük yatırımcılar okuyor. Bu ülkeye niye yatırım gelmiyor diyorsunuz ya, bunlardan gelmiyor. Bunlara itiraz edemezsiniz. Bunlar itibarlı endeksler. Türkiye, Zimbabve, Moritanya, Togo gibi ülkelerin hukuk, yargı bağımsızlığı endeksinde altında. Dış güçler değil. Sonra da oturur doları tartışırsınız."