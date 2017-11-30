Cem Küçük'ün o sözleri yeniden sosyal medya gündeminde: Rıza Zarrab Türk devletinin bir projesidir, bizim adamımızdır!

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı davada 'tanık' sıfatıyla hâkim karşısına çıktı. Zarrab ilk ifadesinde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a milyonlarca Euro rüşvet verdiğini söyledi. Dava devam ederken gazeteci Cem Küçük’ün Reza Zarrab hakkındaki açıklamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu. 30 Mart 2016’da Habertürk televizyonuna konuk olan Küçük “Rıza Zarrab Türk devletinin bir projesidir, bizim adamımızdır” ifadelerini kullanıyor. Cem Küçük’ün söz konusu ifadeleri şöyle: “Rıza Zarrab Türk devletinin bir projesidir, bizim adamımızdır. Tayyip bey dedi ki, AK Parti hükümeti, “Kardeşim ben bu işten milyar dolar komisyon ödüyorum” bunu ben neden vereyim.” Rıza Zarrab geldi. Zarrab, İran’daki iş adamlarının Türkiye’deki paralarını kontrol eden kişi. Babek Zencani, İran devletinin petrol paralarını kontrol eden kişi. Bunlar birbirine düşmandı. Zarrab’la biz ne yaptık, kendi malımızı kendimiz verdik Burada da Halkbank işe yaradı. Ve Halkbank o zaman çok büyük bir iş yaptı. Halkbank burada çok milli bir iş yaptı. Süleyman Aslan ve Mehmet Hakan Atilla vatansever iş yaptılar."