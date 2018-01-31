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Cem Küçük'ten KRT TV için çağrı: İlk KHK'yla kapatılsın!

31 Ocak 2018 20:05

Cem Küçük, KRT'nin PKK'lıların kanalı olduğunu öne sürerek, ilk KHK ile kapatılması yönünde çağrı yaptı. TGRT'de konuşan Cem Küçük, "Stüdyoları İstanbul'da, kapatın bunları ya, PKK'nın yayın organı gibi davranamazsın. KRT, bildiğin PKK yayın organı gibi. Çağlar Cilara diye bir tane ne karın ağrısı bir tip var orada, PKK'lı mıdır ne karın ağrısı belli değil, Garo Paylan'lar bilmem ne, devlete küfrettiriyorlar, bu fikir özgürlüğü değil arkadaş, ilk KHK ile o kanal kapatılsın, buradan yetkililerimize sesleniyorum zaten dün onlar bana bunu hatırlattılar, KRT TV muhtemelen kapanır" dedi. Kaynak: OdaTV

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