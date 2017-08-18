Cem Küçük'ten Ertuğrul Özkök'e: Sen kimsin ya, Aydın Doğan'a talimat veririm gereğini yapar!

Gazeteci Cem Küçük, kendisiyle ilgili olarak "Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim" diye espri yapan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Özkök'e "Sen kimsin ya?" diye seslenen Küçük, sözlerinin devamında "Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Ben Aydın Doğan'a talimat veririm, gereğini yapar" ifadesini kullandı. Beyaz TV'de yayınlanan "Ne Var Ne Yok" adlı programa konuk olan Küçük, şunları söyledi: "Oray Eğin'i Habertürk'e sen yerleştirdin. Kenan Tekdağ almış gibi gözükebilir ama senin adamın o, sen yerleştirdin. Turgay Ciner'i batırmak gibi bir niyetin var. 2007'de nasıl Sabah'a el koydunuz, Ciner'indi o. 'Cem'i MİT'e yerleştirdim' falan diyor. Sen kimsin ya? Ertuğrul Özkök, sen kimsin? Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Ben Aydın Doğan'a talimat veririm, gereğini yapar. "Eskisi gibi çıkın hükümeti aleyhine bir tek yazı yazın. Eskiden eleştiriyordunuz. Bir tane eleştirel yazı yazamıyorlar. Hakan Fidan'a takmışlar, Hulusi Akar'a takmışlar. Onların üzerinden gidiyorlar. Kafa bu. Güçleri kalmadığı için... Hiçbir güçleri yok. Bak ne diyorum; bütün Hürriyet'i topla benim serçe parmağım daha güçlü. Patronuna talimatı veririm, gereğini yapar. Parmağımda oynatıyorum onları. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorum. Akılsız bunlar. Bizimkiler bunları bir şey zannediyor." Ne olmuştu? Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Akif Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan yazılarına son verilmişti. Söz konusu ayrılığın Beki'nin "AKP için kaleme aldığı eleştirel yazılar" nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmüştü. Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan son yazısında kullandığı "İyi, kötü anılarımız var, bir çift söz de komşum Özkök’e: Gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen koyverme, gözüm üstünde" ifadesi, kimi köşe yazarları için tartışma konusu olmuştu. Küçük, "Şeytani bir operasyoncu: Ertuğrul Özkök" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısında "Hakikaten kendilerine özel ödül vermek gerekir. Sözün kısası Özkök, Akif Beki'nin kovulmasına onay vermiştir. Zaten bu Ertuğrul Özkök gibi oynak bir şeytan Türk medyasına gelmemiştir" ifadesini kullanmıştı. Özkök ise Küçük'ün ifadelerini tiye almış; "Her gün 'en derin devlet' adına konuşan bu arkadaş, medya tarihindeki en en en derin operasyonumu atlamış. Onu da bugün ben kendim açıklıyorum. Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim. Yanlış anlamayın Küçük Cem derken onu küçümsemiyorum. Onu MİT’e çok küçük yaşta yerleştirdiğim için öyle yazdım" diye espri yapmıştı. Özkök, yazısına "Aman ha, şaka yapıyorum. Sakın ola ciddiye almayın" diye not düşmüştü.