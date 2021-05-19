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Cem Küçük'ten Sedat Peker'e Fuat Avni benzetmesi: İstihbarat kullanıyor

"İstihbarat kullanıyor, yeri de belli"

19 Mayıs 2021 08:50

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük,  Seat Peker'in son yayınladığı Hadi Özışık görüşmesinin ardından yaptığı yorumda Peker'i, 15 Temmuz darbe girişiminden önce AKP hükümetinin içinden olduğunu iddia eden ve hükûmet ile ilgili bilgiler sızdıran Fuat Avni mahlaslı Twitter hesabına benzetti.  

Sedat Peker'in yerinin bilindiğini belirten Küçük, Peker'i FETÖ'cü Fuat Avni'ye benzetti. Küçük, katıldığı TV programlarında mafya lideri Peker'in bazı istihbarat kaynaklarınca kullanıldığını ve Türkiye aleytarlığı yaptırıldığını iddia etti. 

İddiasını açık bir kaynak ve kesinleşmiş bilgiler üzerinden temellendiremeyen Küçük, şu ifadeleri kullandı: "Fuat Avni'nin de peşine takıldılar. Peker, Türkiye aleyhtarlığına kullanılıyor. PKK'nın belini kırmış kadrolara saldırılıyor. Muhalefet o zaman da Fuat Avni'nin peşine düştü. Ona bel bağladı, şimdi aynı. İstihbarat kullanıyor, yeri de belli."

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