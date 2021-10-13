T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cem Küçük’ten AKP'ye İstanbul seçimi eleştirisi: Akıllı adam seçimi iptal ettirmezdi

"Bir arkadaşımız, İmamoğlu'nu yeriyim diye televizyona çıkardı, o gün kararsız olan herkes İmamoğlu'na oy verdi"

13 Ekim 2021 10:05

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ten 31 Mart İstanbul seçimine ilişkin hükumeti eleştirdi. Küçük, “Akıllı adam İstanbul seçimini tekrarlamazdı” dedi.

Habertürk’te ekrana gelen ve Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net adlı programına Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Gürkan Zengin, Şaban Sevinç ve Gazeteci Nasuhi Güngör konuk oldu.

Muhalefet liderlerinin siyasi cinayet açıklamalarının ele alındığı programda iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, iktidarı eleştirdi.

Tekrarlanan ve büyük tartışmalara neden olan İstanbul seçimlerini hatırlatan Cem Küçük, “Akıllı adam 31 Mart İstanbul seçimini tekrarlatmazdı.” ifadelerini kullandı. Küçük sözlerinin devamında, "Bir arkadaşımız, İmamoğlu'nu yeriyim diye televizyona çıkardı, o gün kararsız olan herkes İmamoğlu'na oy verdi" dedi. 

Cem KüçükAkıllı adam seçimi iptal ettirmezdi31 Mart İstanbul seçimiakp eleştiri

Diğer Videolar

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Dünyanın en insansı robotu Ameca'nın görüntüleri viral oldu

"Asgari ücret ne kadar olmalı" sorusunu "çocuğa istediğini alamıyorum" diye yanıtladı; boğazı düğümlendi, gözledi doldu!

Muharrem İnce: Millet İttifakı Abdullah Gül isminde anlaşacak

Kaan Urgancıoğlu basın mensuplarıyla tartıştı: Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun?

Turgut Özal anısını anlatan Hulki Cevizoğlu'ndan "Son haberiniz bu muydu?" diyen Hande Fırat'a: Şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24