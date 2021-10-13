Cem Küçük’ten AKP'ye İstanbul seçimi eleştirisi: Akıllı adam seçimi iptal ettirmezdi

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ten 31 Mart İstanbul seçimine ilişkin hükumeti eleştirdi. Küçük, “Akıllı adam İstanbul seçimini tekrarlamazdı” dedi.

Habertürk’te ekrana gelen ve Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net adlı programına Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Gürkan Zengin, Şaban Sevinç ve Gazeteci Nasuhi Güngör konuk oldu.

Muhalefet liderlerinin siyasi cinayet açıklamalarının ele alındığı programda iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, iktidarı eleştirdi.

Tekrarlanan ve büyük tartışmalara neden olan İstanbul seçimlerini hatırlatan Cem Küçük, “Akıllı adam 31 Mart İstanbul seçimini tekrarlatmazdı.” ifadelerini kullandı. Küçük sözlerinin devamında, "Bir arkadaşımız, İmamoğlu'nu yeriyim diye televizyona çıkardı, o gün kararsız olan herkes İmamoğlu'na oy verdi" dedi.